Twintiger terecht voor neusbreuk ex-vriendin: “Ik heb er veel spijt van” LSI

22 januari 2020

13u35

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro. Ruim drie jaar geleden schopte hij zijn ex-vriendin een neusbreuk. “Ik schaam me en heb er veel spijt van”, vertelde Michiel V. aan de rechter.

Na een relatiebreuk gingen Michiel V. en zijn ex op 17 augustus 2016 toch nog mee op uitstap met enkele vrienden in Kortrijk. Toen het meisje op het voetpad een sigaretje stond te roken, stampte V. haar plots vol in het gezicht. Ze liep daarbij een neusbreuk op. Hevig bloedend voerde een vriendin haar naar de spoeddienst. Maar ook daar gedroeg V. zich agressief ten opzichte van die vriendin. De openbare aanklager eiste een celstraf van 8 maanden en een boete. V. vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen. “Ik betaalde al een schadevergoeding van 2.000 euro en ben bereid ook de rest van de kosten betalen”, klonk het. “Dit zal nooit meer gebeuren. Ik weet niet wat me bezielde, ik ben niet agressief van aard.” Vonnis op 12 februari.