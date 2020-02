Twintiger terecht voor klappen aan teamchef en collega’s bij bpost LSI

05 februari 2020

15u52

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 23-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert voor de rechtbank 3 maanden celstraf en een boete van 800 euro voor twee gevallen van agressie.

Op 27 september 2018 kreeg Georgy K. het op zijn werkplek bij bpost aan de stok met een collega. De teamchef kwam tussen maar kreeg een pak reclamefolders naar zijn hoofd gegooid, een slag en schoppen. Twee andere collega’s deelden ook in de brokken. Het kwam K. op een ontslag te staan. “Ik voelde me niet correct behandeld en ben kwaad geworden toen ik te horen kreeg dat ik geen vast contract zou krijgen”, aldus Georgy K. Hij moest zich ook nog verantwoorden voor een vechpartij tijdens een avondje uit aan de Overpoort in Gent. “Uitgelokt omdat iemand in mijn bil kneep”, vond K. Vonnis op 4 maart.