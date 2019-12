Twintiger terecht na neusbreuk en hersenschudding voor uitbater Nuba-R LSI

09 december 2019

16u11

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 29-jarige jongeman uit Kuurne moet zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden omdat hij op 25 november 2018 de uitbater van de gekende Kortrijkse zomerbar Nuba-R Gilles V. (28) een neusbreuk en hersenschudding sloeg. Er hangt hem een celstraf van zes maanden en een boete boven het hoofd.

Op 25 november 2018 waren zowel Niels S. als Gilles V. in ’t straatje, de gekende uitgaansbuurt rond de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk, aanwezig. In een café kwam het tot een discussie die daarna ook op straat verder ging. Gilles V. had flink gedronken, probeerde uit te halen maar zijn slag miste doel. Hij gaf S. wel een duw op de borst. Niels S. reageerde door na een eerste schermutseling op de grond een slag op het gezicht te geven. Gilles V. raakte bewusteloos en viel op de grond. Hij hield er een kaakbreuk en hersenschudding aan over. “Ziedend geweld”, vond zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die ruim 11.000 euro schadevergoeding eiste. Zelf toonde hij zich bereid ruim 600 euro te betalen voor de eerste duw.

Niels S. liet het daar niet bij en stuurde een rechtstreekse dagvaarding wegens slagen en verwondingen tegen Gilles V. uit. “V. was heel dronken en er op uit om boel te maken”, vond de advocaat van S. Hij vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. “Hij kon gewoon beter vechten, meer niet”, klonk het. S. liep in het verleden wel al vier veroordelingen voor slagen op. De vechtpartij kon door de camera’s in de uitgaansbuurt gefilmd worden. Vonnis op 6 januari.