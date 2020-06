Twintiger riskeert jaar cel voor verkoop ‘nieuwe en verse groentjes’ in Kortrijkse Magdalenapark LSI

17 juni 2020

12u28

Bron: LSI 2 Kortrijk Er hangt een 24-jarige jongeman uit Deerlijk één jaar celstraf en een boete boven het hoofd voor de verkoop van cannabis in het Kortrijkse Magdalenapark. Hij had het over ‘nieuwe en verse groentjes’ in sms’jes of chats over drugs.

De eigen zware verslaving aan cannabis was tussen 2017 en 2019 het grootste probleem voor Jamahl A. Om bij zijn leverancier een gunstigere prijs te verkrijgen, legde hij geld samen met enkele vrienden voor een groepsaankoop. De verkregen drugs deelde hij dan in het Magdalenapark in Kortrijk uit. Geld kreeg hij er niet voor, zijn eigen weed was wél gratis. Juridisch gezien staat dat synoniem met verkoop. Ondertussen is Jamahl A. volledig van de drugs af. Hij vroeg de rechter daarom er zonder straf of met voorwaarden vanaf te kunnen komen. Uit een verslag van een justitie-assistente moet blijken of dat wel opportuun is. De zaak gaat op 28 oktober verder.