Twintiger riskeert 18 maanden cel voor seksueel getinte berichten aan 11-jarig meisje Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

17u12 0 Kortrijk Een 21-jarige jongeman uit Kortrijk moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden voor seksueel getinte berichten met een 11-jarige meisje. Beiden wisselden naaktfoto’s uit. Bij een huiszoeking werden ook honderden foto’s en filmpjes met kinderporno teruggevonden.

De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van het meisje de berichten ontdekten. Zij stapten naar de politie. De jongeman leerde het meisje kennen op een online platform voor kinderen. “Hij vroeg haar al snel om naaktfoto’s en hij stuurde haar ook foto’s van zichzelf”, zei het openbaar ministerie. “Het meisje stuurde na lang twijfelen toch een foto van haar bovenlichaam. Op een bepaald moment zei hij tegen haar dat hij wilde afspreken op haar school. Hij zou zich verstoppen in de toiletten en zij zou hem komen opzoeken. Toen ze zei dat ze daar veel te jong voor was, zei hij dat hij van haar hield.” Het afspraakje is nooit doorgegaan. “Dit was totaal ongepast gedrag, onze dochter was nog helemaal niet klaar voor zo’n berichten”, zeiden de ouders van het meisje tegen de rechter. “We zijn ondertussen verhuisd, en dat helpt haar, maar ze durft nog altijd niet alleen op straat te spelen. Ze wil ook niet naar Kortrijk komen. Ze wil nu zelf op internaat om weg te zijn van alles.”

Kinderporno

Nadat de feiten aan het licht kwamen, deed de politie een huiszoeking bij de jongeman. Daar vonden ze 253 foto’s met expliciet kinderpornografisch materiaal en tal van filmpjes. “Hij deelde ook zijn materiaal op het internet.” De jongeman betwist de feiten niet. “Hij is een beetje een eenzaat. Hij heeft geen goed contact met familie of vrienden”, pleitte zijn advocaat, die een opschorting van straf vraagt. “Hij beseft dat hij met een probleem zit dat aangepakt moet worden. De jongeman riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro. Vonnis op 24 juni