Twintiger lacht politie uit en blijft rondrijden in coronatijden: auto in beslag genomen Hans Verbeke

10 april 2020

13u07 28 Kortrijk Hij heeft duidelijk lak aan de regels, maar dat komt een 21-jarige man uit Wervik straks duur te staan. Omdat de man maar bleef rondrijden met zijn BMW, werd zijn auto in beslag genomen. “Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

De meeste bewoners in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) houden zich netjes aan de coronamaatregelen. “Maar we stellen vast dat een minderheid zich weinig of niks aantrekt van die maatregelen”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Zo vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid, vooral voor de zwakkeren in onze maatschappij. Dat kunnen we niet dulden. In de voorbije maand zijn al honderden processen-verbaal opgemaakt, meestal voor het niet respecteren van het samenscholingsverbod.”

Op beelden van onze bewakingscamera’s is zijn BMW tientallen keren te zien. Een duidelijk bewijs van niet-essentiële ritjes naar onze stad Korpschef Filip Devriendt

Erg bont gemaakt

Eén twintiger uit Wervik, die niet in Kortrijk werkt, maakte het tot dusver wel heel erg bont. “Enkele weken geleden werd hij al door een van onze ploegen op de vingers getikt”, zegt korpschef Filip Devriendt van de politiezone Vlas. “Hij kreeg toen een waarschuwing. Het belette hem niet om de voorbije weken bijna elke dag naar Kortrijk te komen. Op beelden van onze bewakingscamera’s is zijn BMW tientallen keren te zien. Een duidelijk bewijs van niet-essentiële ritjes naar onze stad.”

Net niet opgepakt

De hardleerse automobilist kreeg ondertussen al vijf processen-verbaal, maar dat maakte blijkbaar weinig indruk. Woensdag was voor de politie de maat vol. De BMW werd in een uur twee keer tegengehouden door een patrouille in de wijk Lange Munte. Toen de inspecteurs in de Wielewaalstraat een wielklem op zijn auto plaatsten, reageerde de Wervikaan agressief. Hij werd net niet opgepakt, maar kreeg - nog maar eens - een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Dit uitstapje leverde hem en zijn twee Kortrijkse vrienden die bij hem in het voertuig zaten, bovendien een pv op voor een inbreuk tegen het samenscholingsverbod.

Tegen zulk gedrag zullen we streng optreden. Een heksenjacht houden we niet, maar iedereen moet solidair zijn Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Diep in de buidel

Ook burgemeester Van Quickenborne kon niet lachen met het gedrag van de 21-jarige automobilist. Hij liet zijn BMW in beslag nemen. “De wagen staat nu in verzekerde bewaring, minstens tot na de opheffing van de coronamaatregelen”, zegt Van Quickenborne. “Tegen zulk gedrag zullen we streng optreden. Een heksenjacht houden we niet, maar iedereen moet solidair zijn. Wie hardnekkig blijft, krijgt de rekening gepresenteerd en die zal hoog oplopen.” De twintiger riskeert tot 3.000 euro boete en zelfs een gevangenisstraf. Zijn vijf pv’s zijn ook al goed voor minstens 250 euro per stuk.

Controle tijdens paasweekend

De Kortrijkse burgemeester benadrukt dat ook tijdens het zonovergoten paasweekend extra zal gecontroleerd worden. “We houden ook andere maatregelen aan, zoals het fietsverbod aan één kant van de Leie in Kortrijk en Kuurne. Dat wordt goed opgevolgd, ook dankzij de inzet van stadswachten en stewards. Mensen die daar regelmatig gaan wandelen, zijn opgetogen over de maatregel. Ze worden nu niet meer voorbij gezoefd door fietsers en dat geeft hen een gevoel van veiligheid. Voor de fietsers is er overigens een alternatief. Aan de andere kant van de Leie is het jaagpad wel nog open.”