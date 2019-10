Tweejaarlijks Boomfest steunt hippotherapie voor kinderen Peter Lanssens

03 oktober 2019

15u38 1 Kortrijk Horecazaak Pand.A aan het Conservatoriumplein ontvangt op zaterdag 5 oktober Boomfest. Het tweejaarlijks festival geeft (oud-)leerlingen en ouders van de ervaringsgerichte Freinetschool De Levensboom en de secundaire Freinetschool ‘tvier de kans om hun artistiek talent aan een groot publiek te tonen. De opbrengst van het festival gaat naar de Futura scholen, voor hippotherapie.

Er staan liefst 27 artiesten op de affiche van Boomfest. Ze zijn tussen 4 en 56 jaar oud en brengen performances van dans, zang, humor en acrobatie. De deuren in Pand.A in muziekcentrum Track openen zaterdag om 14 uur. De optredens zijn van 15 tot 22 uur. “Voor veel jongeren is Boomfest hun eerste keer op een professioneel podium, maar zeker niet hun laatste keer”, zegt Vincent Remy van Boomfest. De opbrengst van het festival gaat naar Futura buitengewoon basisonderwijs, met vestigingen in Geluwe en Menen. Futura houdt vanaf dit schooljaar sessies hippotherapie voor leerlingen. Een financieel duwtje in de rug is wel welkom. Hippotherapie is therapeutisch paardrijden. Wie Boomfest wil bezoeken: de inkom voor volwassenen in Pand.A is 5 euro.