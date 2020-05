Tweede verdachte Kortrijkse Kasteelmoord vrijgelaten Alexander Haezebrouck

20 mei 2020

19u16 0 Kortrijk Sonja B. (56), de tweede verdachte die werd opgepakt in de Kortrijkse Kasteelmoord, is vrijgelaten. Dat bevestigt haar advocaat. De vrouw werd samen met de zoon van het slachtoffer, de bejaarde arts op rust Frans Debaillie (90) opgepakt kort na de feiten. “Na een confrontatie afgelopen weekend blijkt dat ze er niets mee te maken heeft”, zegt haar advocaat Koen Bentein.

Sonja B. (56), geboren als Saïd is een Nederlander van Marokkaanse origine die door het leven gaat als vrouw. Zij had in het verleden een relatie gehad met zoon Tom Debaillie (56) en woonde samen met hem op de eerste verdieping van het kasteel. Officieel werkte ze als poetsvrouw voor Tom. Beiden leerden elkaar kennen in het prostitutiemilieu in Antwerpen.

De verklaring van Sonja B. was altijd dat ze beneden luide stemmen hoorde in een discussie tussen Tom en vader Frans. ’s Nachts werd ze door Tom gewekt en werd ze geconfronteerd met het dode lichaam van de bejaarde arts. Beiden werden afgelopen zaterdag geconfronteerd met elkaar. “Daaruit blijkt dat ze helemaal niets met de gewelddadige dood van het slachtoffer te maken heeft”, zegt haar advocaat Koen Bentein.

Slaappillen

Haar vrijlating verrast dan weer de advocaat van Tom Debaillie. “Er zijn toch enkele verschillen in hun verklaringen, zeker als het gaat over tijdstippen”, zegt zijn advocaat Jonathan Huysentruyt. “Verder blijft Tom ontkennen iets met de dood van zijn vader te maken te hebben. Hij neemt slaappillen waardoor hij soms midden in de nacht wakker wordt. Hij stond die nacht om twee uur op en ging de hond uitlaten. Toen hij buiten kwam, vond hij het dode lichaam van zijn vader zoals hij van in het begin verklaarde.”

DNA-sporen

Die verklaring blijft zoon Tom Debaillie met een zwaar gerechtelijk verleden ook volhouden nu er DNA-sporen zijn gevonden van hem op zijn vader. De speurders gaan er voorlopig nog altijd vanuit dat de zaak redelijk eenvoudig is. Tom doodde zijn vader Frans in de zetel door hem met bruut geweld te slaan en sleepte hem daarna naar buiten. Tom heeft een enorm kwalijke reputatie als het op geweld aankomt. Zo sloeg hij eens een jongen bijna halfdood in het uitgaansleven waar hij meermaals cafés in Kortrijk op stelten zette. Ook zijn vader zou al eerder slagen gekregen hebben.