Tweede coronadode in Kortrijks rusthuis Sint-Jozef: “Doen alles om de crisis onder controle te houden” Peter Lanssens

02 april 2020

17u02 4 Kortrijk In woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk is een tweede coronadode te betreuren. Dat meldt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).

Zondag overleed een 81-jarige bewoner in Sint-Jozef, die reeds een long- en hartpatiënt was. Woensdag overleed een 99-jarige bewoner in Sint-Jozef, die al voor de besmetting sterk verzwakt was. Zorg Kortrijk omvat vijf woonzorgcentra met naast Sint-Jozef ook Ter Melle in Heule, Biezenheem in Bissegem, De Zon in Bellegem en De Weister in Aalbeke. Waar in totaal 464 bewoners verblijven. “Er zijn van die vijf rusthuizen samen nu vier bewoners die positief testten op Covid-19”, stelt Philippe De Coene. “Ze zijn in quarantaine gezet in de afgesloten Covid-19 afdeling van Sint-Jozef. Er zijn van de vijf woonzorgcentra samen zeven bewoners, waar een Covid-19 besmetting wordt vermoed. En die in afwachting van testresultaten op hun kamer worden geïsoleerd.”

Er zijn vier personeelsleden afwezig, wegens een bevestigde besmetting. En er zijn twee personeelsleden afwezig, omwille van een vermoedelijke besmetting Schepen Philippe De Coene

“Er werken 432 personeelsleden in de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk. Er zijn vier personeelsleden afwezig, wegens een bevestigde besmetting. En er zijn twee personeelsleden afwezig, omwille van een vermoedelijke besmetting. Alle personeelsleden met een vastgestelde of vermoedelijke besmetting blijven thuis. Verder wordt elke bewoner of personeelslid met symptomen vanaf nu getest.”

Maximale inspanning

“We volgen de situatie op de voet en doen al het nodige om de crisis onder controle te houden. Zorg Kortrijk spant zich maximaal in. Onze medewerkers plooien zich dubbel in de thuiszorg, kinderopvang, maaltijdbedeling en niet in het minst ook in onze woonzorgcentra. We zijn hen daar zeer dankbaar voor”, aldus Philippe De Coene.

Recent raakte ook bekend dat er in woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk ondertussen ook sprake is van twee coronadoden. De Korenbloem in de Pieter de Conincklaan is een privaat woonzorgcentrum. De cijfers van de stad Kortrijk omvatten de publieke woonzorgcentra van OCMW-Zorg Kortrijk.