Tweede coronadode in Kortrijks rusthuis De Korenbloem Peter Lanssens

02 april 2020

14u54 0 Kortrijk In woonzorgcentrum De Korenbloem in de Sint-Janswijk in Kortrijk is een tweede coronadode te betreuren. “De vrouw van hogere leeftijd is woensdag heengegaan”, zegt directeur Kristof Claeys.

Zoals De Korenbloem eerder al benadrukte, worden bewoners met (mogelijk) corona meteen in quarantaine gezet, in een afgesloten afdeling in het woonzorgcentrum. Bij de zorgverleners zijn er momenteel 3 van de 52 personeelsleden met corona besmet. Zij zitten thuis, in isolatie. Nog eens vier personeelsleden zitten ook thuis.

“Zij zijn grieperig. Twee van hen testten negatief op Covid-19, de twee andere wachten nog op resultaten. We nemen alle mogelijke preventieve maatregelen in De Korenbloem. En belangrijk: we verzekeren een verdere goeie zorg. Met dank aan onze enthousiaste medewerkers, die het beste van zichzelf geven”, aldus Kristof Claeys.