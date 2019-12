Twee Warme Strijkmarathons steunen zes goeie doelen Peter Lanssens

10 december 2019

13u00 0 Kortrijk Er zijn komend weekend twee strijkmarathons voor De Warmste Week: in winkelcentrum K in Kortrijk en bij Familiehulp op Hoog Kortrijk. De opbrengst gaat naar liefst zes goeie doelen.

Kom op zaterdag 14 december met jullie strijk naar Ironing Man in Het Warmste Pand op de bovenverdieping van winkelcentrum K, in de ruimte waar er vroeger een vestiging van Standaard Boekhandel was. De was zal er tussen 11 en 17 uur onder meer onder handen genomen worden door enkele spelers van KV Kortrijk en burgemeester Vincent Van Quickenborne. Prijzen per stuk variëren van 0,50 tot 3,50 euro. Ironing Man is een initiatief van Evelyne’s Strijkshop in Kortrijk. De opbrengst gaat naar vijf goede doelen: Warriors Against Cancer, de Engelenhoeve, Licht en Liefde, Het Ventiel en Hippo Leiedal. Familiehulp houdt eveneens een strijkmarathon, van vrijdag 13 december om 12 uur tot zaterdag 14 december om 12 uur in het regiokantoor in het Beneluxpark 31. “De opbrengst gaat naar National Domestic Workers Movement van zuster Jeanne De Vos”, zegt Peter Catthoor. “Die organisatie strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India.” Een strijkbeurt bij Familiehulp aanvragen doe je via mail: marleen.vindevoghel@familiehulp.be. Je betaalt 10 euro voor een half uur en 5 euro per extra half uur strijken. Strijkmanden binnenbrengen bij Familiehulp kan op vrijdag tussen 12 uur en middernacht. Weer oppikken kan op zaterdag tussen 7 en 11 uur. Een vrije gift doen kan ook, op het rekeningnummer BE07 8939 4401 3866 met vermelding ‘gift strijkmarathon’.