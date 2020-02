Twee taxi’s meteen uit dienst na controles aan station en Hoog Kortrijk LSI

11 februari 2020

16u29

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee taxi’s moesten maandag op bevel van de politie meteen uit dienst genomen worden bij een controle-actie aan het station en op Hoog Kortrijk.

In totaal controleerde de politie van de zone Vlas samen met leden van de opleiding verkeersspecialist van de West-Vlaamse politieschool 16 taxibestuurders en hun taxi. Twee taxi’s zijn meteen uit dienst genomen omdat de taximeter niet correct was geprogrammeerd of omdat het voertuig niet geldig verzekerd was, de verkeerde tarieven werden aangerekend en de tarieven in de taximeter niet overeen kwamen met de zichtbare tarieven voor de klant. Enkele andere taxi’s bleken niet helemaal in orde omdat de taxikaart of een kopie van het keurings- en verzekeringsbewijs niet in het voertuig zichtbaar was.

Eén wagen voor luchthavenvervoer en drie voor ziekenvervoer bleken niet voorzien van de verplichte herkenningstekens. Eén chauffeur was niet medisch gekeurd, een verplichting voor het vervoer van personen. “Het controleren van taxibestuurders en andere bestuurders die betaald vervoer uitvoeren, gebeurt op regelmatige basis omdat er nog steeds enkelingen zijn die zich spijtig genoeg niet aan de (taxi)regelgeving houden”, aldus de politie van de zone Vlas. “De resultaten van deze actie tonen aan dat het overgrote deel van de bestuurders en hun voertuig in orde waren. Er was bovendien een goede medewerking van de bestuurders. Zij waren positief over deze controleactie.”