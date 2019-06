Twee sporthallen krijgen totaalrenovatie

in Athena campus Pottelberg Alexander Haezebrouck

04 juni 2019

16u06 7 Kortrijk De grote sporthal van de school Athena campus Pottelberg en de kleinere van basisschool de Kleine Kunstgalerij worden volledig vernieuwd. De Vlaamse overheid steunt de renovaties met respectievelijk 230.000 en 205.000 euro aan subsidies. “Het totale kostenplaatje bedraagt een half miljoen euro”, zegt directeur Franky Vinck.

De grote sporthal van Athene campus Pottelberg wordt als eerste aangepakt. “Het gebouw is van het jaar 1954 en ook de sporthal stamt nog uit die tijd”, zegt directeur Franky Vinck. “De oude vloer van parket wordt vernieuwd, net als de ramen, de kleedkamers en het sanitair.” De werken beginnen eind deze maand en zouden tegen eind december klaar moeten zijn. De kleine turnzaal van basisschool de Kleine Kunstgalerij wordt dan volgend jaar aangepakt en zou in december 2020 klaar moeten zijn. “We zijn verheugd dat we subsidies hebben kunnen bemachtigen”, klinkt het bij de directie. “We hebben in totaal vier sporthallen voor zo’n 1.000 leerlingen. Zeker deze twee waren totaal verouderd. Met de richtingen ASO Sportwetenschappen en TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport worden ze erg intensief gebruikt. Vanaf volgend jaar bieden we ook een nieuwe richting aan als fitnesscoach, een opleiding van één jaar.” De sporthallen zullen ook vijf uur per week open zijn voor het grote publiek. Dat is verplicht bij het toekennen van de subsidies.