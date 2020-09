Twee spelers White Star Bellegem testen positief op corona, wedstrijden uitgesteld Peter Lanssens & Erik De Block

26 september 2020

14u11 8 Kortrijk Een speler van de eerste ploeg van vierdeprovincialer White Star Bellegem testte positief op Covid-19. De thuiswedstrijd tegen KVK Avelgem B, nu zondag om 15 uur, is uitgesteld. De beloften schuiven hun wedstrijd eveneens op. Hetzelfde verhaal bij de U21, waar ook een speler positief testte. De twee besmette spelers zijn niet zwaar ziek. De symptomen zijn of waren mild.

De namen van de besmette spelers worden omwille van de privacy niet bekendgemaakt. “De speler van de eerste ploeg die donderdag positief testte, kwam afgelopen dinsdag nog trainen. Hij kwam zo in contact met én de eerste ploeg én de beloften. Waarop we aan al de betrokken spelers gevraagd hebben om zich ook te laten testen en in quarantaine te gaan. Wat heel vervelend is, maar we vragen aan iedereen om mee te werken. Gebruik jullie gezond verstand, in het belang van onze club ook”, zegt gerechtigde correspondent Marnix Deloose.

De thuismatch van White Star Bellegem tegen KVK Avelgem B van nu zondag is naar een nog te bepalen datum uitgesteld. Ook de wedstrijd van de beloften, normaal afgelopen vrijdag in en tegen KSV Kortrijk, is naar een nog te bepalen datum uitgesteld. Hetzelfde verhaal voor de thuismatch van de U21, nu zondag tegen K Sassp Boezinge. Ook die wordt uitgesteld. “Want een speler van de U21 testte een week geleden positief”, zegt Marnix Deloose. “De andere spelers testten ondertussen negatief. Maar we willen geen enkel risico nemen.”