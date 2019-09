Twee scholen houden verkeersactie: ouders krijgen kop koffie als ze verder van school parkeren AHK

18 september 2019

De ouderraden van vbs Spes Nostra en vbs De Watermolen in Heule hielden woensdagmorgen samen een verkeersactie. De ouders werden getrakteerd op een kop koffie, op voorwaarde dat ze de moeite deden om iets verder te parkeren van de school. “We willen de schoolomgeving zoveel mogelijk ontlasten van verkeer door mensen aan te moedigen om verder te parkeren of met de fiets te komen”, klinkt het. De ouders werd ook gevraagd om een enquête in te vullen om alle pijnpunten in Heule op vlak van verkeersveiligheid in kaart te brengen. De resultaten van die enquêtes worden samengevat in 1 gezamenlijke nota, die ze verder met de volledige werkgroep zullen uitschrijven en vervolgens aan het stadsbestuur zullen overhandigen.