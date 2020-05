Twee postauto’s op parking sorteercentrum Kortrijk onder boom bedolven door rukwinden LSI

11 mei 2020

16u36

Bron: LSI 12 Kortrijk Op de parking van het distributiecentrum van Bpost in de Doenaertstraat in Marke (Kortrijk) werden maandagmiddag door de rukwinden twee postauto’s bedolven onder een afgeknapte boom. Er raakte niemand gewond.

Hoge bomen vangen veel wind. Dat was maandagmiddag letterlijk het geval aan het postsorteercentrum. Een hoge populier van een naburig bedrijf bezweek onder de beukende wind en kwam op twee geparkeerde postauto’s terecht. Ze raakten beide bedolven onder de takken en bladeren. Eén voertuig liep zware schade aan het dak en de achterruiten op. Mogelijk raakte ook het chassis of de vering beschadigd. Een deel van de parking dicht bij de populierenrij is voorlopig afgesloten. De brandweer van de zone Fluvia kreeg de voorbije uren al tal van meldingen over stormschade binnen. Zo kwam aan een woning langs de Winkelsestraat in Lendelede een daklijst los. Ook daar snelde de brandweer ter plaatse.

In de Toekomststraat in Kortrijk vielen wandtegels van de gevel van een appartementsgebouw op het trottoir. Het voetpad is er plaatselijk afgesloten wegens instortingsgevaar.

