Twee peperdure duofietsen ter beschikking in wzc De Zon

08 november 2019

18u07 0 Kortrijk Het woonzorgcentrum De Zon in Bellegem is vanaf vandaag twee duofietsen rijker. Duofietsen zijn fietsen die er een beetje uitzien als gocarts die je aan de kust ziet, alleen zijn ze technisch compleet uitgerust. Zo kan je met twee fietsen op je eigen tempo en kan de fiets ook elektrisch werken. “Op die manier kunnen mensen met jongdementie opnieuw samen fietsen met hun partner of familie”, zegt Gudrun Callewaert van vzw Het Ventiel.

De duofietsen zijn zo uitgerust dat bijvoorbeeld de zitstoelen verschuif- en verdraaibaar zijn zodat het makkelijker is om er in te gaan zitten. De duofietsen zijn er gekomen mede dankzij vzw Het Ventiel. Dat is een vzw die zich inzet voor mensen met jongdementie. Oprichtster Gudrun Callewaert startte met de vzw nadat haar echtgenoot te kampen kreeg met jongdementie. “Hij fietste in het begin nog zelf de Mont Ventoux op, maar later lukte dat niet meer”, vertelt Gudrun. “Nadien waren we aangewezen op een tandem. Toen ook dat moeilijk werd, konden we met Het Ventiel af en toe beroep doen op een dure duofiets. Met die fiets kan je met twee rijden, elk op zijn niveau en je kan er ook elektrisch mee rijden.” Voor personen met jongdementie is het vaak fysiek moeilijker maar schatten ze ook vaker het gevaar verkeerd in en vinden ze soms de weg niet meer terug. “Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen blijven bewegen en fietsen, dus zeker ook voor mensen met jongdementie.” De twee fietsen staan in het woonzorgcentrum De Zon in Bellegem, daar verblijven op dit moment ook deelnemers van Het Ventiel. Als de fiets niet gereserveerd is , kunnen de bewoners met hun familie of begeleiders gaan fietsen zodat de duofiets heel vaak gebruikt wordt. Eén zo’n duofiets kost maar liefst 10.000 euro en werd geschonken door het bedrijf ON Semiconductor dat onder andere een vestiging heeft in Oudenaarde.