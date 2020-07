Twee nieuwe masteropleidingen versterken UGent campus Kortrijk Peter Lanssens

24 juli 2020

11u45 0 Kortrijk UGent campus Kortrijk in de Graaf Karel de Goedelaan bouwt twee nieuwe masteropleidingen uit, nu de Vlaamse overheid daar het licht op groen voor zet.

Het gaat concreet over de master of science in de bio-industriële wetenschappen en circulaire bioprocestechnologie en over de master of science in de industriële wetenschappen en machine- en productieautomatisering. Beide opleidingen duren vier jaar, met als einddoel het diploma van industrieel ingenieur. Enkel UGent campus Kortrijk biedt deze nieuwe masteropleidingen aan. De studenten krijgen naast theoretisch onderricht vanaf de start ook labo en praktische opdrachten. De eerste masters van de opleidingen, de bachelors lopen al, komen in het academiejaar 2021-2022 op de arbeidsmarkt.