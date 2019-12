Twee maanden geleden lieten voorbijgangers stervende Bart (45) links liggen op Markt van Kortrijk: moeder blijft met vele vragen achter Hans Verbeke

05 december 2019

19u05 7 Kortrijk Twee maanden nadat een politiepatrouille ’s nachts op de Kortrijkse Grote Markt het stoffelijk overschot aantrof van Bart Rigole (45) uit Wevelgem, worstelt zijn moeder nog altijd met veel vragen. “Natuurlijk snak ik naar antwoorden maar anderzijds besef ik dat Bart er niet mee terugkeert”, zegt Marie-Madeleine Declercq. “Elke dag opnieuw moet ik leven met de onbeschrijflijke pijn van het verlies.”

De dood van Bart Rigole, een vrijgezel uit Wevelgem, zorgde voor veel beroering. Op 3 oktober ’s nachts werd hij gevonden, hulp kon niet meer baten. Vrijwel onmiddellijk was duidelijk dat hij niet in een vingerknip gestorven was. Uit beelden van bewakingscamera’s in de buurt bleek dat de man zich had neergezet op een arduinen afscheiding en een tijdje nadien in elkaar was gezakt en op de grond gevallen. Nog wat later overleed hij.

Schuldig verzuim?

Dezelfde camerabeelden toonden echter ook aan dat in die periode acht mensen in zijn buurt passeerden maar dat niemand initiatief nam om de 45-jarige man te helpen. Geen van de acht stapte op hem af, geen van hen belde de hulpdiensten. Enkele van die passanten zijn intussen geïdentificeerd en verhoord door de politie. Het parket liet eerder uitschijnen dat nagegaan wordt of ze eventueel kunnen vervolgd worden voor schuldig verzuim, het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. Of het ook effectief zover komt, is nog niet duidelijk. “Ik kan alleen kwijt dat het onderzoek loopt”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. “Verder geven we geen commentaar.”

Mijn man zaliger en ik hebben Bart destijds geadopteerd uit India om hem een beter leven te gunnen. Dat hij als een hond op straat is gestorven, kan ik niet aanvaarden. Marie-Madeleine Declercq

Weten of niet

Ook Marie-Madeleine Declercq uit Sint-Denijs moet het intussen nog steeds doen zonder informatie. “Ik hoop dat het gerecht hard werkt om te achterhalen wat er precies is gebeurd en uit te zoeken of die acht passanten iets kan worden aangewreven”, zegt de kranige vrouw. “Mijn zoon lag daar te sterven, en niemand deed iets. Dat is bijzonder zwaar om te dragen. Mijn man zaliger en ik hebben Bart destijds geadopteerd uit India om hem een beter leven te gunnen. Dat hij als een hond op straat is gestorven, kan ik niet aanvaarden.” De vrouw hoopt dat ze ooit de ware toedracht te weten komt, enerzijds over de dood van haar zoon en anderzijds over de houding van de acht passanten die niet naar Bart omkeken. “Maar ik wil er ook geen drama van maken. Want weten of niet, Bart komt er niet door terug. En dat doet elke dag pijn aan mijn moederhart”, besluit de vrouw.