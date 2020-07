Twee maanden cel voor man na agressie tegenover medisch personeel AZ Groeninge



Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

12u37 0 Kortrijk Een 58-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden omdat hij tot twee keer toe erg agressief was tegenover een spoedarts en een verpleegkundige van het AZ Groeninge. De man heeft medische problemen en riskeert nu een celstraf van vier maanden.

De man werd in 2018 met een MUG overgebracht van bij zich thuis naar de spoeddienst van het AZ Groeninge. Om die verplaatsing te doen werd de politie erbij gevraagd omdat hij erg agressief was. Op de spoeddienst werden de schoenen van de man losgemaakt, de arts die dat deed bekocht het met een trap tegen zijn hoofd. Een maand later werd de man nog eens overgebracht naar het ziekenhuis. Opnieuw werd de politie erbij gehaald omdat hij zich erg agressief opstelde. Hij weigerde zich te laten behandelen. Op een bepaald moment nam hij de polsen van een verpleegkundige vast en draaide die om. “Het spijt me dat ik dat heb gedaan, ik weet ook niet meer waarom ik dat deed”, stamelde de man tegen de rechter. In het verleden werd hij al veroordeeld voor slagen, weerspannigheid en verkrachting. Naast de gevangenisstraf moet hij ook nog een geldboete van 400 euro betalen en 101 euro schadevergoeding aan de slachtoffers.