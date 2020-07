Twee laatste geldautomaten verdwijnen in één klap uit Bissegem Joyce Mesdag

09 juli 2020

19u16 5 Kortrijk Het is sinds vorige week niet meer mogelijk om cash geld af te halen in deelgemeente Bissegem. De laatste twee banken haalden er op hetzelfde moment hun bankautomaat weg. “Heel jammer”, zegt Alexandre Ghesquiere van brood- en eethuis Bagatelle. “Voor vele oudere mensen is dit een ramp. En ook voor mijn eigen zaak is dit beslist géén goede evolutie.”

Het was gemeenteraadslid Maxim Veys (sp.a) die schepen Arne Vandendriessche aan de mouw trok over het verdwijnen van de laatste bankautomaten in deelgemeente Bissegem. “Dat inwoners er geen cash geld meer kunnen afhalen, dat is toch een vrij belangrijke service die wegvalt. Bissegem is nu ook geen ‘gehucht’? De deelgemeente is toch ook vrij dicht bevolkt, er zijn toch een flink aantal horeca- en handelszaken,… Wie nu cash geld wil, moet uitwijken naar Wevelgem, Gullegem of Heule. Dit is inderdaad niet iets dat de stad controleert, maar misschien kunnen we toch wat druk zetten bij de banken?”

Niet tegen te houden

Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) beloofde bij de banken om info te vragen. “Ik hoop dat het misschien tijdelijk is dat de bankautomaten weggehaald zijn, maar ik vrees er wat voor. Je hoort heel vaak dat banken het aantal kantoren terugschroeven, en Bissegem is al lang de eerste deelgemeente niet meer waar de bankautomaten verdwijnen. Heel jammer, maar ik vrees dat dit een evolutie is die niet te stoppen is. Maar we gaan toch polsen bij de banken.”

Dat hebben wij ook gedaan, en het blijkt spijtig genoeg geen tijdelijke ingreep. De bankkantoren van Belfius en ING werden er gesloten in juni, en sinds juli zijn ook de geldautomaten weggehaald. De beide banken verwijzen naar het feit dat steeds meer klanten hun bankzaken regelen via digitale kanalen, en dat er andere bankfilialen in nabijgelegen gemeenten alternatieven bieden.

Bankneutrale automaten

Wel verwijzen ze ook allebei naar een mogelijke oplossing. “We hebben dit jaar samen met de andere grootbanken (KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis) gecommuniceerd dat er bankneutrale geldautomaten op komst zijn”, zegt Safia Yachou van ING. “Samen met hen bouwen we een netwerk uit dat ervoor moet zorgen dat 95 procent van de bevolking een bankautomaat ter beschikking heeft binnen maximaal vijf kilometer. De nieuwe automaten zullen zo veel mogelijk buiten bankkantoren worden geplaatst. De eerste automaten komen er al vanaf midden volgend jaar. Op die manier garanderen we mensen ook dat ze te allen tijde cash geld kunnen afhalen.” Of er één in Bissegem komt, valt uiteraard nog af te wachten.

Alexandre Ghesquiere van brood- en eethuis Bagatelle is een van de handelaars die niet opgezet is met het verdwijnen van de laatste geldautomaten. “Vroeger waren er maar liefst vijf banken in Bissegem, en nu zijn ze allemaal weg. Voor handelaars is dat al vervelend omdat je voor geldstortingen en dergelijke nu ook al elders moet gaan. Maar ook voor onze klanten is dat een spijtige zaak. Vooral oudere mensen zitten met de handen in het haar, zij hebben geen smartphone, en dat ‘homebanken’, daar zijn ze ook niet zo vlot weg mee. Ik vrees ook wel dat dit tot slot geen goeie zaak is voor mijn omzet: er valt heel wat passage weg, en het gebeurde heel vaak dat ik buitenlandse klanten die enkel visa hebben, doorverwees naar de buren. Dat zal nu dus ook niet meer kunnen.”