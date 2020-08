Twee Kortrijkse twintigers even in Nederlandse cel na weggooien 5.000 euro LSI

25 augustus 2020

16u41

Bron: LSI 6 Kortrijk In het Nederlandse Roosendaal net over de Belgische grens heeft de politie het voorbije weekend twee Kortrijkse jongeren opgepakt. Na een nachtje in de cel en een verhoor mochten ze opnieuw beschikken.

Toen de twee 21-jarigen een politiecontrole naderden, hielden ze met hun wagen halt. De passagier sprong uit de auto en probeerde weg te lopen. Tijdens zijn vlucht gooide hij maar liefst 5.000 euro cash geld weg. Hij kon net als de jongeman achter het stuur opgepakt worden. Na een nachtje in de cel en een verhoor werden ze opnieuw vrijgelaten. Verder onderzoek moet de oorsprong van het geld achterhalen. Ze worden voorlopig verdacht van het witwassen van (drugs-)geld. Het geld is in beslag genomen.