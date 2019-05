Twee Kortrijkse nieuwkomers in Vlaams parlement: Maxim Veys (sp.a) en Carmen Ryheul (Vlaams Belang) Peter Lanssens

27 mei 2019

15u17 11 Kortrijk Kortrijk krijgt twee nieuwkomers in het Vlaams parlement. Dat zijn Maxim Veys (sp.a) en Carmen Ryheul (Vlaams Belang). Sp.a-gemeenteraadslid Maxim Veys (32) haalde 7.204 stemmen. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk wil als volksvertegenwoordiger onder meer op wonen inzetten.

“Er moeten meer en betere sociale woningen komen. Want mensen met een warme en goeie thuis hebben meer kans om erop vooruit te gaan”, zegt Maxim Veys. “We kunnen enkel samen vooruit en een toekomst delen. Je moet iedereen mee hebben. Bij veel mensen ontbreekt de hoop op een betere toekomst. Het baart mij zorgen dat de antipolitiek gewonnen heeft. Laat ons naar de mensen luisteren die op Vlaams Belang stemden. Laat ons hen duidelijk maken dat Vlaams Belang vooral met makkelijke slogans communiceert. We moeten die mensen weer proberen te verbinden. Ik hoop om met alle Kortrijkse parlementairen goed samen te kunnen werken”, aldus Maxim Veys. Gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang), HR manager bij leverancier van zonweringen Brustor in Wevelgem, is in het Vlaams parlement verkozen met 8.534 stemmen. Carmen Ryheul, maandag meteen weer aan de slag, was vroeger bestuurslid van de vzw Feest in Kortrijk (FIK).