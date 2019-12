Twee keer te veel op: maand rijverbod, 3.200 euro boete en alcoholslot LSI

10 december 2019

14u31

Bron: LSI 0 Kortrijk Een automobilist uit Kortrijk die in twee jaar twee keer beschonken achter het stuur zat, moet een jaar lang een alcoholslot in zijn voertuig installeren. Dat besliste de Kortrijkse politierechter. Hij kreeg ook een rijverbod van 1 maand en een boete van 3.200 euro.

Voor Frank S. was het niet de eerste keer dat hij zich voor alcoholintoxicatie voor de politierechtbank moest verantwoorden. Op zijn strafblad prijkten al drie eerdere veroordelingen. Op 23 oktober 2017 merkte een politiepatrouille hem op toen hij aan de Doorniksewijk in Kortrijk door het rode licht reed. Toen hij zijn auto thuis parkeerde, probeerden agenten hem te controleren maar dat verliep niet zonder slag of stoot. S. was arrogant en gaf een agent een duw. Uiteindelijk blies hij toch positief, 1,65 promille. Op 7 juni 2019 was het opnieuw prijs. Dit keer liep zijn zwalpende voertuig in het vizier van de politie. Hij liet een promille van 2,8 optekenen.