Twee jaar rijverbod voor verkeerscrimineel die op E17 inrijdt op eerder ongeval: één dode, één kritiek Hans Verbeke & Lieven Samyn

23 mei 2019

17u30 0 Kortrijk Tegen hoge snelheid en onder invloed van alcohol verwoestte Franky C. (47) uit Komen drie jaar geleden op de E17 in Kortrijk de levens van twee gezinnen. Hij reed ’s nachts in op een eerder ongeval. Eén man stierf ter plaatse, een tweede overleefde maar is zwaar gehandicapt. C., die eerder al zes keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed, kreeg twee jaar rijverbod en zes maanden voorwaardelijk. “Het spijt me”, was het enige wat hij kon zeggen.

Een botsing zonder al te zware gevolgen was het waarin de Fransman Redouan Mansour die bewuste nacht in juli 2016 betrokken raakte. Op de E17 tikte de man, vader van een dochtertje en dolgelukkig met zijn acht maanden zwangere vrouw, een voorligger aan. De wagen van Mansour ging over de kop. Beide bestuurders konden uitstappen en bleven zo goed als ongedeerd. Een alerte trucker stak z’n knipperlichten aan en zette zijn vrachtwagen gedeeltelijk dwars over de rijweg, om nog meer ellende te vermijden. Een kwartier later reed Franky C. toch op één van de wrakken in. Tegen 146 kilometer per uur, zo zou de deskundige later achterhalen. De gevolgen waren dramatisch. Redouan Mansour sprong weg maar werd geraakt en stierf ter plaatse. De andere automobilist, iemand uit het departement van de Vendée in Frankrijk, liep levensgevaarlijke verwondingen op.

Hardleers ondanks eerdere veroordelingen

Bij de vaststellingen van het ongeval bleek dat Franky C. liefst 1,88 pro mille alcohol in het bloed had. De man was ook geen onbekende voor het gerecht. Liefst zes keer zat hij al op het beklaagdenbankje, voor rijden onder invloed, overdreven snelheid en rijden met voertuigen die niet ingeschreven waren. Dat was overigens ook het geval voor de Alfa Romeo waarmee hij het drama veroorzaakte in Kortrijk. De wagen, met twee lifters aan boord, was bovendien niet gekeurd. Ondanks zijn strafregister en de inbreuken van het nieuwe ongeval vroeg zijn advocaat om een werkstraf voor zijn cliënt. De rechter ging daar niet op in. Hij veroordeelde C. tot zes maanden voorwaardelijk, twee jaar rijverbod en een boete van 2.400 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet ook medische en psychologische proeven ondergaan.