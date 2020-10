Twee jaar cel voor recidivist die achteruit rijdt op wisselaar snelweg VHS

07 oktober 2020

Yvan B. moet van de rechter twee jaar naar de cel. De verkeersrecidivist zonder rijbewijs werd betrapt toen hij op de wisselaar van de E403 in Aalbeke achteruit reed.

B. had verzet aangetekend tegen een vonnis van de politierechtbank. Daar had de man een meer dan goeie reden voor. Hij was namelijk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar, een rijverbod van 5 jaar en 9 maanden en een boete van 8.800 euro. De straf kwam er nadat hij op de verkeerswisselaar van de E403 in Aalbeke betrapt werd toen hij achteruit reed op de pechstrook. “Dat is niet alleen verboden, het is ook levensgevaarlijk”, zei de rechter. “Bovendien reed u zonder rijbewijs want dat was ingetrokken na een eerdere veroordeling. U beschikt over een strafregister dat meer dan gevuld is. In 2016 werd u al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden maar kennelijk heeft dat weinig indruk op u gemaakt.”

Vonnis bevestigd

De rechter bevestigde het eerder vonnis dat slaat op de feiten in Aalbeke. De celstraf kwam er omwille van het sturen spijts verval maar ook het achteruit rijden werd B. zwaar aangerekend. De kans is klein dat het gebeurt, maar als de man ooit nog z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.