Twee jaar cel voor Albanees voor wietplantage van 380 plantjes in rijhuis in Kortrijk LSI

18 augustus 2020

13u58

Bron: LSI 3 Kortrijk Een 40-jarige Albanees is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft effectief voor een cannabisplantage in een rijwoning langs de Veldstraat in Kortrijk. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen en ziet 65.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard. De plantage werd ontdekt nadat buren klaagden over waterinsijpeling.

De cannabisplantage werd op 14 mei 2019 ontdekt nadat een buurman klaagde over waterinsijpeling. Toen er bij zijn buren niemand open deed, zat er voor de man niets anders op dan de politie in te lichten. Eéns binnen stootten de agenten op een professioneel ingerichte cannabisplantage van 380 plantjes. Eén persoon was aanwezig, maar die nam meteen de benen en vluchtte via de achterkant van de woning. Hij klom over een muur van zo’n vier meter hoog en kwam zo in het kapsalon Rose-Mie terecht waarna hij zijn vlucht verder zette. “Over de hele woning waren aanwijzingen van eerdere oogsten”, aldus de openbare aanklager. “In de woning kon de naam van de weggevluchte man in een valies gevonden worden. Er werd ook een kassaticket van de nabijgelegen Delhaize gevonden. Dankzij camerabeelden kon de verdachte in beeld gebracht worden, de buurvrouw herkende haar vluchtende buurman op die beelden.”

Norton N. werd internationaal geseind en kon in oktober 2019 in Griekenland gearresteerd worden. Daarna volgde zijn overlevering aan ons land. In het huis werd ook zijn DNA op verschillende plaatsen teruggevonden. Er werd ook DNA teruggevonden van een 41-jarige man uit Blankenberge en nog een 30 jarige man. Zij werden evenwel vrijgesproken. Norton N. bleef zijn aandeel in de plantage steeds ontkennen.