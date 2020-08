Twee inbrekers in appartementsgebouw betrapt dankzij alerte bewoonster LSI

18 augustus 2020

22u09

Bron: LSI 23 Kortrijk Dankzij een alerte bewoonster van een appartementsgebouw aan de Vlaskaai in Kortrijk zijn dinsdagnamiddag twee Franse inbrekers betrapt.

De vrouw merkte rond 13.30 uur de twee verdachte Fransen op en alarmeerde de politie. Toen de politie arriveerde, was het duo de inkomhal van het appartement al binnengestapt. Met een schroevendraaier probeerden ze de deur tot de appartementen te openen. De agenten kon hen in de boeien slaan. Hun Peugeot is in beslag genomen. DE politie onderzoekt nu of ze nog in aanmerking komen voor andere inbraken.