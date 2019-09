Twee fietsendieven opgepakt dankzij camerabeelden Alexander Haezebrouck

10 september 2019

De politie kon afgelopen weekend twee fietsendieven oppakken nadat ze hen konden volgen via het cameranetwerk in de binnenstad in Kortrijk. Om 17 uur zondagnamiddag kwam een melding binnen bij de politie van een fietsdiefstal in de fietsenstalling in de Wijngaardstraat ter hoogte van het winkelcentrum K. De agenten konden op camerabeelden zien hoe de dieven de fiets naar de fietsenstalling van de K brachten. De daders gingen nadien binnen in het winkelcentrum. Even later waren de daders te zien in het Pradopark. Meteen snelde een patrouille ter plaatse. Beide daders werden naar het politiecommissariaat gebracht voor een verhoor en verder onderzoek. Het gaat om twee jongemannen uit Kuurne en Harelbeke.