Twee barbershops van zelfde eigenaar in Kortrijk en Waregem door politie verzegeld Alexander Haezebrouck

13 maart 2020

15u36 0 Kortrijk Twee barbershops in Kortrijk en Waregem zijn verzegeld door de politie. Het gaat om twee barbershops van dezelfde eigenaar. Er werden niet voor het eerst sociaalrechtelijke inbreuken vastgesteld.

De politie viel donderdag simultaan binnen in beide zaken. Ze deden dat samen met de controleurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). “Eén werknemer bleek illegaal in ons land te verblijven”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. De zaakvoerder werd eerder al verwittigd om zich helemaal in orde stellen, maar lapte dat dus telkens aan zijn laars. De arbeidsauditeur besliste om beide zaken te verzegelen. Van zodra de zaakvoerder zich volledig in orde heeft gesteld, kan hij beide kapperszaken opnieuw openen.