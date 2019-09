Twee auto’s en grote geldsom gestolen bij inbraak bij Bond Moyson VHS/DBEW

30 september 2019

17u13 4 Kortrijk Het hoofdkantoor van Bond Moyson in Kortrijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag inbrekers over de vloer gekregen. Die richtten niet alleen veel schade aan maar gingen ook aan de haal met twee dienstwagens en een kluis waarin 10.000 euro zat.

In de loop van de nacht werden enkele medewerkers van de socialistische mutualiteit uit hun slaap gewekt toen ze een seintje kregen van de alarmcentrale dat er mogelijk iets aan de hand was op hun werkplek. Toen ze een kijkje gingen nemen, zagen ze echter niets wat er verdacht uitzag. Daarop trokken ze weer huiswaarts. Maar bij daglicht werd al snel duidelijk dat er wel degelijk was ingebroken in het gebouw. Hoe dat gebeurde, is niet duidelijk, maar de daders richtten grote schade aan in het gebouw. De kost om die te herstellen, is niet min en overstijgt zelfs de waarde van de buit, die nochtans groot is. De inbrekers namen een kluis mee die aan een muur was bevestigd. In de brandkast stak ongeveer 10.000 euro. Daarnaast gingen ze ook aan de haal met twee niet-bestickerde dienstwagens. De politie is een onderzoek gestart, het technisch labo van de federale gerechtelijke politie ging ter plaatse om een sporenonderzoek te doen.