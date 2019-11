Twaalf vrienden doen oproep: “Loop mee tegen kanker” Peter Lanssens

10u57 0 Kortrijk Twaalf vrienden, gekend als ‘De 300’, houden vijf woensdagen op rij een ‘glow in the dark run’. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel.

“Doe je passende glow-in-the-dark outfit aan en breng al je vrienden mee. We zien het ook als een soort training voor De Warmathon op woensdag 18 december”, zegt mede-initiatiefneemster Karen Pattyn. Deelnemen kost 5 euro. Je kan kiezen tussen 5 kilometer (één toer) of 10 kilometer (twee toeren) langs de Leie. De organisatoren zorgen voor fluogadgets, water, muziek en sfeer. Elke run start om 20 uur met een opwarming aan de vuurkorf in het ecologisch stadspark op het Nelson Mandelaplein op Weide. ‘Glow in the dark run’ vindt plaats op woensdag 13, 20 en 27 november en op woensdag 4 en 11 december.