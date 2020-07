Twaalf besmettingen in campus Reepkaai: geen bezoek meer toegelaten Joyce Mesdag

07 juli 2020

19u05 10 Kortrijk Alle patiënten en medewerkers van de revalidatieafdeling van AZ Groeninge campus Reepkaai zijn preventief getest op corona, nadat er vorige week een patiënt en twee medewerkers positief testten. Acht medewerkers en vier patiënten blijken besmet met het coronavirus.

De directie besloot vorige zondag, nadat bekend raakte dat er al drie bevestigde gevallen van corona waren, alle patiënten op de revalidatieafdeling en al het personeel preventief te testen op Covid-19. “De testresultaten zijn ondertussen gekend”, zegt Eline Lamaire van de dienst communicatie van AZ Groeninge. “Meer dan 250 personeelsleden en patiënten werden getest. Daarvan testten acht medewerkers en vier patiënten positief. De vier patiënten werden onmiddellijk naar de covid-afdeling op campus Kennedylaan overgebracht. Alle betreffende patiënten en medewerkers stellen het goed en vertonen slechts milde symptomen. Niemand diende opgenomen te worden op de afdeling intensieve zorg.”

Contactonderzoek

Er werd meteen nagegaan met wie de positief geteste medewerkers en patiënten in contact zijn gekomen. “We hebben vrij snel kunnen concluderen dat de besmetting zich op één van de vier verpleegafdelingen op de revalidatie heeft voorgedaan. Alle patiënten en hun directe naasten – partners in zorg – worden verder dagelijks persoonlijk geïnformeerd over de evolutie van de situatie.”

Er is tijdelijk geen bezoek meer mogelijk op de revalidatie-afdelingen. “Midden volgende week worden alle patiënten en medewerkers een tweede maal getest. Voor het bezoek op de palliatieve afdeling verandert voorlopig niets. Daar blijft de aanwezigheid van de partner(s) in zorg verder toegelaten.”