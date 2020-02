Turngroep Volksrecht viert 100ste verjaardag Joyce Mesdag

23 februari 2020

07u45 0 Kortrijk De leden van de Socialistische Turngroep Volksrecht zijn plechtig ontvangen op het stadhuis van Kortrijk voor het 100-jarige bestaan van hun turnclub.

Honderd jaar geleden was sport beoefenen niet zo evident voor de arbeidersklasse. Vanuit de socialistische beweging werd een sportclub opgestart die zich vooral richtte op die bevolkingsgroep. De turnclub telt op dit moment een 30-tal leden, allemaal 50-plussers die elke dinsdagavond samen turnen op muziek. “Iedereen is welkom”, zegt voorzitter Marie-Jeanne Kerckhove. “We zijn dan wel ontstaan in een socialistische schoot, maar iedere politieke kleur is welkom.”