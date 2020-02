Tunnellopers hinderen fietsers: “55 euro boete voor wie betrapt wordt” Peter Lanssens

11 februari 2020

14u21 2 Kortrijk Er worden nog steeds veel voetgangers betrapt die op het fietspad door de Doorniksetunnel stappen, tussen de Doorniksestraat en -wijk, in plaats van een kleine omweg via het voetpad te maken. Wie betrapt wordt door de politie, krijgt 55 euro boete. De kwestie kwam maandag aan bod in de gemeenteraad. De stad bekijkt wat er nog beter kan.

“Recent kwam een hoogbejaarde fietser zwaar ten val in de tunnel, nadat een voetganger er op het fietspad liep”, stelde Vlaams Belang-raadslid Wouter Vermeersch op de raad. “Er was rond Kerstmis een gelijkaardig voorval met een verpleegster die op haar fiets terugkwam van haar avonddienst in het ziekenhuis AZ Groeninge. Ze was enkele uren buiten bewustzijn, na een botsing met een voetganger. Welke plannen heeft de stad om er zware fietsongevallen te vermijden?”, wilde Vermeersch weten. “Het is al jaren een probleem”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Maar de signalisatie is correct en is duidelijk, markeringen op de grond inbegrepen. We gaan wel bekijken wat er eventueel nog beter kan. Al vrees ik dat velen moedwillig daar wandelen.”