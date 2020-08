Tunnel in Kortrijk voor tweede keer in vier dagen onder water LSI

17 augustus 2020

21u24

Een korte, maar hevige onweersbui heeft maandagavond voor de tweede keer in vier dagen de tunnel in de Felix de Bethunelaan in Kortrijk onder water gezet. Net als donderdagavond liet ook nu een automobiliste zich verrassen en reed zich vast in het water. Bij de brandweer liepen 55 meldingen voor wateroverlast binnen uit Kortrijk, deelgemeente Marke en Rekkem.

Bliksem, al snel gevolgd door een luide knal. Dat was maandag rond 19.15 uur het startsignaal voor een kort, maar hevig onweer. Net als donderdagavond vulde de tunnel in de Felix de Bethunelaan zich in een mum van tijd met water. “Ik zag door de regen bijna niets meer door mijn voorruit”, zegt een automobiliste uit Bissegem. “Ik wist dat ik door water reed, maar niet dat het zo diep was. Tot mijn auto plots begon te drijven. Met de hulp van een buurtbewoonster konden we mijn Volkswagen Passat weer op het droge duwen. Maar starten doet hij voorlopig niet meer. Mijn man zegt dat het wel weer in orde zal komen eens hij droog is. Ik hoop het, want op dit ogenblik hou ik er geen goed gevoel aan over.”

Voor buurtbewoners is een ondergelopen tunnel in de Felix de Bethunelaan een regelmatig terugkerend fenomeen. Donderdagavond klonk het dat de straatkolken in de goot door bladeren van de bomen verstopt zaten. Die problemen waren maandagavond duidelijk nog niet verholpen. De meeste meldingen bij de brandweer gingen over ondergelopen kelders of straten.