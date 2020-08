Tunnel in Kortrijk stond tijdens onweer blank door verstopte straatkolken Peter Lanssens

14 augustus 2020

11u07 40 Kortrijk De tunnel in de Felix de Bethunelaan liep donderdagavond tijdens een hevig onweer onder water doordat de straatkolken verstopt zaten. Twee bestuurders lieten zich verrassen door het snel opkomende water en moesten hun auto achterlaten in de tunnel. De Mazda en Volkswagen zijn rijp voor de schroothoop.



“De collector van Aquafin aan de school Sint-Paulus is in orde. Daar ligt het probleem niet”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Tijdens het onweer vielen door de wind heel wat bladeren van de bomen, waardoor de straatkolken verstopt zaten”, zegt Weydts. Het water is ondertussen weggespoeld in de tunnel.

De Volkswagen staat er vrijdagochtend nog op een groenstrook aan de zijkant van de weg. “Die wagen zal spoedig weg zijn. De auto staat niet op het fietspad, dus er is geen probleem met de verkeersveiligheid. De eigenaar moet de tijd krijgen om zijn garage te verwittigen”, besluit Weydts.