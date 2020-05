Tuinstraat naast Vlasmarkt dag afgesloten Peter Lanssens

07 mei 2020

De firma nv Vlasmarkt voert op woensdag 13 mei diepsonderingen uit op de site van het oude Belgacomgebouw in Kortrijk. De Tuinstraat is tijdens die werken onderbroken voor het verkeer. De werken situeren zich concreet ter hoogte van huisnummer 4. Om plaatselijk verkeer weg te krijgen uit de Tuinstraat, is er op 13 mei voor één dag tweerichtingsverkeer van kracht op de Vlasmarkt.