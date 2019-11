Tuinstraat deels dicht door werken Peter Lanssens

12 november 2019

07u02 0

De firma Gentse Kabelwerken uit Ternat voert op donderdag 14 en vrijdag 15 november werken uit in de Tuinstraat. Het zijn werken in opdracht van De Watergroep, die zich situeren ter hoogte van huisnummer 16. Hierdoor is de Tuinstraat donderdag en vrijdag in die zone onderbroken. Er is enkel plaatselijk verkeer tot aan de werfzone mogelijk. Op de Vlasmarkt is er tijdelijk tweerichtingsverkeer van kracht, op donderdag en vrijdag.