Tuinstraat aan Vlasmarkt week dicht Peter Lanssens

03 september 2020

De Tuinstraat aan de Vlasmarkt in Kortrijk is volgende week dicht voor alle verkeer, van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september. Wegens werken, waarvoor het zetten van een container op het wegdek nodig is. De parking tussen de Tuin- en Nieuwstraat blijft wel altijd bereikbaar tijdens de werken, via de Spoorweglaan.