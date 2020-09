Tuinbouwschool krijgt nieuwbouw en breidt uit, investering van bijna 2 miljoen euro Peter Lanssens

27 september 2020

13u40 8 Kortrijk De provincie West-Vlaanderen laat de campus ‘Wetenschap & Groen’ van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk vernieuwen en uitbreiden. De werken van 1,8 miljoen euro vatten in februari 2021 aan.

De vernieuwing van de tuinbouwschool in de Condédreef komt er mede onder impuls van Markenaar en gedeputeerde voor Hoger Onderwijs Jean de Bethune (CD&V). Er is al een tijdje sprake van, maar de knoop is nu finaal doorgehakt op de zitting van de provincieraad van afgelopen donderdag. De drie huidige klassen van Blok C worden gesloopt. Er komt een nieuwbouw in de plaats.

Die nieuwbouw wordt een niveau opgelicht, om de schaarse open ruimte uit te sparen. Een uitsprong zal als overdekte speelplaats voor de eerste graad dienen. Het gelijkvloers krijgt sanitair en een toegang tot de klassen. Op de eerste verdieping komen twee klassen, met aansluiting op de al bestaande bebouwing. Op de tweede verdieping komen vijf klassen: twee in het nieuwe blok en drie op het dak van de bestaande gebouwen. Ze zijn elk zestig vierkante meter groot. In Blok C stijgt de capaciteit dus van drie naar zeven klassen.

De uitbreiding komt geen moment te vroeg, want het aantal leerlingen in het PTI blijft groeien. Het PTI vatte het nieuwe schooljaar met 1.046 scholieren aan: 474 op de campus ‘Techniek & Design’ in de Graaf Karel de Goedelaan en 572 op de campus ‘Wetenschap & Groen’ in de Condédreef. Dat zijn er bijna honderd meer dan vorig jaar. De campus ‘Wetenschap & Groen’ stoot zo op zijn limieten. Door de ligging in een wijkomgeving zijn er weinig uitbreidingen mogelijk.

Hoeve Walle

Er is daarom nog een beslissing genomen. Eerder werd hoeve Walle aangekocht, in het binnengebied van verkeerswisselaar het Ei. Die hoeve wordt als praktijk ingericht voor de lessen dierenverzorging binnen de opleiding Dier & Milieu: met stallingen, bergingen en ateliers. Boven de stallingen komen lokalen voor theoretische vakken. De hoeve zal ook voor de buurt opengesteld worden. Zo is er een plan voor een wandelroute door het domein. De restauratie en herinrichting van de Wallehoeve wordt nu eerst aanbesteed.

De nieuwbouw op de campus ‘Wetenschap & Groen’ kost 1.810.252,05 euro. De provincie betaalt 724.851,54 euro als inrichtende macht, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) komt met 655.097,81 euro over de brug en de Vlaamse overheid kent 430.302,60 euro toe. Die subsidie ligt al sinds 2019 klaar, toen Hilde Crevits (CD&V) nog Vlaams minister van Onderwijs was. De werken starten in februari 2021 en duren zeker tot de zomer van 2022.