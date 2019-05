Tsunami Vlaams Belang in onze regio, maar ook Open Vld licht vooruit Peter Lanssens

27 mei 2019

17u49 65 Kortrijk Open Vld haalt in West-Vlaanderen 111.388 stemmen op de federale Kamerlijst. Dat zijn er 6.196 minder dan in 2014, door de opmars van Vlaams Belang. Toch houden de liberalen met 13,04 procent (-0,74 procent) stand. Opvallend: dat heeft vooral te maken met het resultaat in Zuid-West-Vlaanderen, waar Open Vld toch vooruitgaat in de kantons Kortrijk, Avelgem en Harelbeke.

De opmars van Vlaams Belang is onmiskenbaar in onze regio. Maar ook Open Vld gaat vooruit. De liberalen halen voor de Kamer in het kanton Kortrijk 15,99 procent (15,49 in 2014), in het kanton Avelgem 20,09 procent (17,16 in 2014) en in het kanton Harelbeke 12,79 procent (11,26 in 2014). Dat heeft niet enkel met stemmenkanon Vincent Van Quickenborne te maken. De burgemeester van Kortrijk haalt in de kantons Kortrijk, Avelgem en Harelbeke samen 11.501 stemmen en in West-Vlaanderen samen 40.292 stemmen. Dat zijn er 1.396 meer dan in 2014 (38.896). “Het is ook te verklaren door de mooie scores van burgemeester Lut Deseyn van Avelgem en nieuwkomer Souad Abihi van Harelbeke”, zegt Van Quickenborne.

Heel jammer dat burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd niet verkozen is voor het Vlaams parlement. Schaf toch die lijststem af. Vincent Van Quickenborne

Schaf lijststem af

Wat het Vlaams parlement betreft, gaat Open Vld er in onze regio enkel in het kanton Harelbeke op vooruit, door de mooie score van gewezen schepen Michaël Vannieuwenhuyze daar. Vincent Van Quickenborne heeft gemengde gevoelens. “Ik had liever gehad dat het algemene resultaat van Open Vld beter was geweest”, zegt de burgemeester van Kortrijk. “En ik vind het bijzonder jammer dat burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd niet verkozen is voor het Vlaams parlement, ondanks een topscore van 18.460 stemmen vanop de vierde plaats. Dat is onrechtvaardig, door het systeem van gehalveerde lijststemmen (andere kandidaten hoger op de lijst die niet genoeg voorkeurstemmen halen om op zichzelf verkozen te raken, ‘nemen’ deels stemmen uit de voorraad lijststemmen, red.). Ik zal nu andermaal een wetsvoorstel indienen om die lijststem af te schaffen, zodat iedereen op een politieke lijst in het vervolg evenveel kans heeft”, aldus Van Quickenborne.