Trumps maatregelen verhinderen droomreis van Kortrijks gezin naar New York: “Mijn tienerdochters barstten in tranen uit” Peter Lanssens

12 maart 2020

18u51 22 Kortrijk Elke Vanwalle (47) spaarde jaren voor een droomreis naar New York, met haar tienerdochters Zoë (17) en Bo (13). Hun tiendaagse tijdens het paasverlof valt in het water, nu president Donald Trump vanaf komend weekend een maand lang reizen verbiedt van Europa naar de VS. “Toen ik mijn dochters verwittigde, barstten ze in tranen uit. Al hebben we er enigszins ook begrip voor.”

Kortrijkzaan Elke Vanwalle, werkzaam bij het bedrijf GeoDynamics, ziet 4.000 euro aan vliegtickets en verblijfskosten in rook opgaan, nu Trump zeker tot midden april de deur sluit en Elke en haar tienerdochters zoals veel andere mensen niet naar de USA mogen reizen. “Ik zette de voorbije drie jaar telkens wat geld opzij, om onze tiendaagse naar New York te financieren”, zegt Elke. “We vinden het de meest bruisende en fantastische stad van de wereld. New York spreekt tot de verbeelding. Mijn dochters zijn een grote fan van de sitcom ‘Friends’, terwijl ik gek ben op de serie ‘Sex & The City’. Onze New York-pas lag al klaar. Het Guggenheim Museum bezoeken, een boottrip naar Miss Liberty, een fietstocht door Central Park,... Naar al die activiteiten keken we zo uit. Ik vrees dat ik mijn geld niet volledig zal kunnen recupereren, want ik heb geen annulatieverzekering. Maar geef toe: wie had nu zoiets kunnen voorspellen?”, vertelt Elke Vanwalle.

Ramp

Het gezin heeft wel begrip voor de situatie. Want de coronacrisis raakt ondertussen iedereen, zo blijkt ook uit de maatregelen die in Kortrijk worden genomen. “Je voelt de onrust borrelen. Iedereen vraagt zich af hoe gevaarlijk Covid-19 echt is”, vertelt Elke. “Ik vind dat onze politici, als er echt een ramp dreigt, net zoals in Italië harde beslissingen moeten nemen om de mensen zo goed mogelijk te beschermen. Ik vind trouwens dat ook Donald Trump nog consequenter kan zijn. Want als hij dan toch een tijdelijk inreisverbod invoert, moet hij dat voor iedereen doen. Want nu mogen de Britten blijkbaar wel nog binnen in de VS. Dat is niet echt logisch.”

Zuurverdiende centen

Elke stelt alles in het werk om nog een deel van haar zuurverdiende centen te recupereren en begint nu opnieuw met sparen. “We gaan New York bezoeken, mijn dochters en ik. Al moet ik er jaren droge boterhammen voor eten”, besluit ze met een knipoog. Zoë volgt het laatste jaar Humane Wetenschappen in het Guldensporencollege Kaai. Bo volgt momenteel het tweede jaar Moderne, in het Rhizo-lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.