Trucker onder invloed brengt moeder naar concert: vijftien dagen rijverbod VHS

17 juni 2019

Een 55-jarige trucker uit Kortrijk speelde op een wel erg knullige manier z’n rijbewijs kwijt. Vorig jaar bracht hij z’n moeder naar een optreden van Jo Vally, maar op Kapel ter Bede in Kortrijk moest de man halt houden voor een alcoholcontrole. De man besefte dat hij gezien was, want eerder op de dag had hij thuis een tiental pinten gedronken. De man legde een positieve ademtest af. Hij bleek zo zwaar boven z’n theewater dat z’n rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingetrokken. Of zijn moeder nadien nog op tijd was voor het concert van Jo Vally, is niet duidelijk. De rechter besloot de man geen extra rijverbod op te leggen maar gaf hem wel een boete van 800 euro. Volgens zijn advocaat was de man door zijn werkgever ook al zwaar aangepakt over het rijden onder invloed. De Kortrijkzaan is gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als hij nog eens gesnapt wordt op rijden onder invloed, wacht hem z’n ontslag.