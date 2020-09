Trucker knalt op botsabsorbeerder op E403 Alexander Haezebrouck

02 september 2020

15u42 0 Kortrijk Op de E403 ter hoogte van Bellegem knalde woensdagnamiddag een Roemeense trucker met zijn vrachtwagen tegen een botsabsorbeerder op de rechterrijstrook. Daar waren arbeiders bezig met de wegmarkeringen opnieuw aan te brengen. Niemand raakte gewond.

De Roemeense trucker reed omstreeks 14 uur op de E403 in de richting van Kortrijk toen het ter hoogte van Bellegem plots mis ging. De trucker had niet gezien dat er op de rechterrijstrook werken aan de gang waren en knalde tegen een botsabsorbeerder. “Ik probeerde nog te remmen en uit te wijken maar dat lukte niet”, vertelt de trucker in gebrekkig Engels. De trucker raakte gelukkig niet gewond. Ook arbeiders die bezig waren met het opnieuw aanbrengen van wegmarkeringen kwamen er met de schrik vanaf.

Tweede keer in korte tijd

Het is de tweede keer in amper anderhalve maand tijd dat een vrachtwagen tegen een botsabsorbeerder knalt op de E403 ter hoogte van Bellegem. Op 14 juli knalde ook al een trucker tegen een botsabsorbeerder. Dat ongeval gebeurde in de richting van Doornik. Ook toen vielen gelukkig geen slachtoffers.