Trio terecht voor nachtelijke schietpartij met airsoftwapens LSI

21 oktober 2019

14u42

Bron: LSI 0 Kortrijk Drie Kortrijkse twintigers riskeren celstraffen van vier tot zes maanden en boetes voor een nachtelijke schietpartij met airsoftwapens in de Beheerstraat in Kortrijk. Twee fietsers kwamen ten val toen ze van de knallen opschrokken.

Op 5 oktober 2018 deden de twee gevallen fietsers bij de politie aangifte van de schietpartij. Een politiepatrouille kon meteen de drie twintigers oppakken. Ze bleken in het bezit van airsoftwapens die veel gelijkenis vertoonden met een Colt en een Glock. Keanu B. (23) was de eigenaar van de wapens en wou ze aan Ethan D. (21) en Gregory R. (20) verkopen. De nachtelijke schietpartij was een test. “We schoten niet in de richting van de fietsers”, verdedigden ze zich. Ze vroegen de rechter één voor één een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 18 november.