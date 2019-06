Trio terecht voor diefstallenreeks op Kortrijkse marktdag, ook Iepers burgemeester slachtoffer Lieven Samyn

24 juni 2019

17u35 1 Kortrijk Een reeks van negen diefstallen, onder meer op de Kortrijkse maandagmarkt. Daarvoor moesten drie beklaagden zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden. Ook Iepers burgemeester Emmily Talpe was slachtoffer van een diefstal van haar portefeuille op restaurant.

In amper 14 dagen, tussen 31 oktober en 15 november 2018, sloegen Salih G. (48), Majid C. (23) en Smail G. (53) acht keer toe in Kortrijk en één keer in Charleroi, de woonplaats van Salih G. Ze gingen aan de haal met portefeuilles van vrachtwagenbestuurders, maar op de Kortrijkse maandagmarkt ook met de kassa van 1.800 euro van het kippenkraam van Peter Van Colenberghe. “Ze opereerden telkens per twee, één om voor afleiding te zorgen, de andere om te stelen”, schetste de openbare aanklager hun werkwijze. “Al om 4.15 uur vroegen twee mannen me al om een kip”, getuigde marktkramer Van Colenberghe kort na de diefstal. “Even later bleek de kassa uit de trekker gestolen.” Diezelfde ochtend van 12 november 2018 probeerden Salih en Smail G. hun kunstje nog eens over te doen aan een viskraam maar dat mislukte. Camerabeelden zorgden voor opheldering.

Het waren ook camerabeelden die hen de das omdeden nadat Salih en Smail G. in restaurant Funky Food in Kortrijk er met de portefeuille van Iepers burgemeester Emmily Talpe (43) vandoor waren gegaan. “Ik was er met vrienden en stelde de diefstal vast toen ik wou betalen”, blikt ze nog even terug. “Mijn portefeuille zat in mijn laptoptas. Enkel ons gezelschap was nog in het restaurant. Ik had meteen het vermoeden dat twee mannen die plots het restaurant nog zonder aanleiding waren binnengekomen er wel voor iets tussen konden zitten.” Dat bleek ook op de camerabeelden. De uitbater zette nog de achtervolging op de vluchtende daders in en kon nog de rugzak van Salih G. grijpen en Smail G. staande houden. “Van mijn portefeuille was echter geen spoor meer”, aldus nog Emmily Talpe. “Ik was alles kwijt: geld, identiteitskaart, bankkaarten,… Een nare ervaring. Wel goed dat de daders uiteindelijk toch voor de rechtbank gebracht zijn.” Ook in café Bras gingen de verdachten er met een portefeuille vandoor. Ook daar konden ze op camerabeelden herkend worden.

De daders riskeren celstraffen tot twee jaar. Majid C. heeft geen vaste verblijfplaats en daagde niet op voor het proces. Salih G. bekende slechts twee diefstallen, Smail G. vertelde dat hij met de diefstallen niets te maken heeft. Salih G. verblijft sinds 7 februari wel in voorhechtenis. Hij vroeg een voorwaardelijke celstraf. Vonnis op 1 juli.