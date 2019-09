Trio rond Sibäria geeft kerstmarkt nieuw elan, want stad moet schitteren tijdens Warmste Week Benodigheden: nieuwe naam, creatieve ideeën en ... transparante tenten Peter Lanssens

09 september 2019

11u37 78 Kortrijk De kerstmarkt groeide in zes jaar tijd uit tot een mooi evenement. “Maar wie niet blijft vernieuwen, wordt voorspelbaar en gaat achteruit”, zegt schepen van Beleef Kortrijk Arne Vandendriessche. De stad ging daarom voor het eerst op zoek naar een creatieve uitbater. Siba Events, van Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers, heeft het contract op zak. Ze geven de kerstmarkt op het Schouwburgplein een dak en zetten vol op beleving in. Er wordt ook een nieuwe naam gezocht.

Jaar na jaar werd de kerstmarkt groter, met goed 35 chalets. Maar het vet was de voorbije edities een beetje van de soep. Tijd om het anders aan te pakken op het Schouwburgplein. Zeker nu er uit alle hoeken van Vlaanderen ruim 100.000 bezoekers worden verwacht. Want Kortrijk is gaststad voor de Warmste Week van Music for Life op Studio Brussel, de week voor Kerstmis. Falen is geen optie. De stad ging daarom op zoek naar een uitbater om de kerstmarkt een nieuw elan te geven. Het dossier van Siba Events is het meest compleet. De verwachtingen liggen meteen erg hoog. Want Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers hebben een stevige reputatie in Kortrijk, onder meer te danken aan hun zomerbar Azuro op de Pottelberg en winterbar Sibäria, in het najaar op een nieuwe nog geheime locatie. Azuro en Sibäria behoren tot de top van tijdelijke winterbars in Vlaanderen.

We richten centraal een belevingsplein in, voor optredens en workshops. Wandelpaden verbinden als een parcours de chalets met elkaar en leiden naar het belevingsplein. Onderwegen genieten bezoekers van animatie, zoals elfjes. Dieter De Clercq

Optredens, workshops en animatie

“Los van de horecazaken ook nog eens de kerstmarkt uitbouwen, is een leuke maar niet te onderschatten uitdaging”, beseft Dieter De Clercq, ook uitbater van Café 56. “We gaan er voor, zodat de inwoners van Kortrijk fier zijn. De kerstmarkt wordt voor het eerst overdekt, dankzij een geheel van tenten. Transparant overdekken is een must, om ons tegen alle weersomstandigheden te wapenen en nog meer op gezelligheid in te zetten. We zetten de kerstlichtjes aan de gevel van de stadsschouwburg als een sterrenhemel in. Ook nieuw: er komt meer beleving. Dat doen we door centraal een belevingsplein in te richten. Wandelpaden verbinden als een parcours de chalets met elkaar en leiden naar het belevingsplein. Onderweg genieten de bezoekers van animatie, zoals elfjes. We pakken verder met events uit. Zo ontbreekt de intrede van de Kerstman niet. Het wordt tegelijk meer dan het klassieke kerstmarktverhaal. Vandaar ook dat we een nieuwe naam zoeken. Onze werktitel is Winter Wonderland, maar de definitieve naam ligt nog niet vast. Alle voorstellen zijn welkom. Verder nieuw: we gaan voor een beter en meer evenwichtig aanbod van eten, drinken, kleding en gadgets én er komt uniforme muziek, voor de hele kerstmarkt.”

We roepen horecazaken, handelaars en verenigingen op om zich achter ons verhaal te scharen. Wie een actie voor de Warmste Week wil houden, is uiteraard welkom. Denk mee met ons, want we willen echt het verschil maken. Dieter De Clercq

Verenigingen

Siba Events krijgt een contract van drie jaar. Om Siba Events ademruimte te geven, betaalt de vennootschap het eerste jaar een symbolische vergoeding van 1 euro aan de stad. Het tweede jaar is dat 5.000 euro en het derde jaar 10.000 euro. De te betalen huurgelden van de chalets gaan naar Siba Events. De opbrengst van de verkoop op de kerstmarkt blijft naar de huurders van de chalets zelf gaan. Belangrijk: het voordeeltarief voor verenigingen die een chalet huren, blijft behouden. “Want de kerstmarkt is voor verenigingen erg belangrijk om hun kas te spijzen”, zegt schepen Vandendriessche (Team Burgemeester). “We roepen horecazaken, handelaars en verenigingen op om zich achter ons verhaal te scharen”, vertelt Dieter De Clercq. “Er is nu al enthousiasme, zoals bij horecazaken Botero en Souffleur op het Schouwburgplein. En wie een actie voor de Warmste Week wil houden, is uiteraard ook welkom. Denk mee met ons, want we willen echt het verschil maken”, aldus De Clercq. Wie ideeën heeft, kan contact opnemen via winter@siba-events.be.