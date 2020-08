Trio riskeert twee jaar cel voor wietplantage van 380 plantjes in rijhuis



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

18u51 0 Kortrijk Drie verdachten riskeren elk een gevangenisstraf van twee jaar voor het onderhouden van een cannabisplantage in een rijwoning langs de Veldstraat in Kortrijk. De plantage werd ontdekt nadat buren klaagden over waterinsijpeling.

De cannabisplantage werd op 14 mei vorig jaar ontdekt nadat een buurman klaagde over waterinsijpeling. Toen er bij zijn buren niemand open deed, zat er voor de man niets anders op dan de politie in te lichten. Eéns binnen stootten de agenten op een professioneel ingerichte cannabisplantage van 380 plantjes. Eén persoon was aanwezig, maar die nam meteen de benen en vluchtte via de achterkant van de woning. Hij klom over een muur van zo’n vier meter hoog en kwam zo in het kapsalon Rose-Mie terecht waarna hij zijn vlucht verder zette. “Over de hele woning waren aanwijzingen van eerdere oogsten”, vertelde de procureur. “In de woning werd de naam van de weggevluchte man teruggevonden in een valies. Er werd ook een kassaticket van de nabijgelegen Delhaize gevonden. Dankzij camerabeelden konden we de verdachte in beeld brengen, de buurvrouw herkende haar vluchtende buurman op die beelden.” De 40-jarige Albanese man werd internationaal geseind en werd in oktober gearresteerd in Griekenland en overgeleverd aan ons land. In het huis werd ook zijn DNA op verschillende plaatsen teruggevonden. Er werd ook DNA teruggevonden van een 41-jarige man uit Blankenberge en nog een 30 jarige man. Enkel de Albanees die bij ons in de cel zit, daagde op in de rechtbank. “Ik was niet de persoon die tijdens de inval wegvluchtte, ik zat toen in Albanië”, vertelde de man tegen de rechter. “Ik ben hoogstens 10 dagen in België geweest. Een man nam me mee naar de woning met het aanbod om in de plantage te werken, maar ik heb dat geweigerd. Alle drie riskeren ze een gevangenisstraf van twee jaar, een geldboete van 8.000 euro en het parket vraagt om een bedrag van 332.000 euro vermogenswinst verbeurd te verklaren. Gaselwest op haar beurt vraagt een schadevergoeding van 116.000 euro voor illegaal afgetapte elektriciteit. Vonnis op 18 augustus.

