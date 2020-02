Trio riskeert tot twee jaar cel voor heroïneverkoop Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

17u24 0 Kortrijk Drie mannen moesten zich woensdag op de rechtbank vertegenwoordigen voor de verkoop van heroïne en cocaïne in Kortrijk. Ze gingen de drugs halen in Moeskroen en verkochten het voornamelijk in de buurt rond de Sint-Janskerk in Kortrijk.

De politie had de info ingewonnen dat Tommy G. (43) zich had ingelaten met de verkoop van heroïne en cocaïne. Ze gingen de woning van de man in Harelbeke observeren en zagen er twee mannen in een korte periode binnen en buiten gaan. Toen ze hen gingen controleren bleken ze heroïne op zak te hebben. Tijdens een huiszoeking vond de politie tal van druggerelateerd materiaal. Ook in zijn gsm staken tal van druggerelateerde berichten. De verkoop van de heroïne en cocaïne bleek al zo’n vier maanden aan de gang te zijn. Het kopstuk van het trio kampt al heel zijn leven met een heroïneverslaving. “Hij verkocht daarom ook om zijn eigen gebruik te kunnen financieren”, pleitte zijn advocaat. De man werd eerder al acht keer veroordeeld wegens inbreuken op de drugswetgeving. Nu riskeert hij nog eens een gevangenisstraf van twee jaar en een verbeurdverklaring van een vermogenswinst van 22.000 euro. Zij twee kompanen riskeren elk een gevangenisstraf van 15 maanden en één jaar. Vonnis op 25 maart.